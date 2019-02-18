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Bitpazarına nur yağıyor

Adana’da pazar günleri gece yarısı kurulan bitpazarında ucuz ve ürün çeşitliliği arayan vatandaşlar, sabahın ilk saatlerinden itibaren adeta akın ediyor.

18 Şubat 2019 Pazartesi 09:41
Bitpazarına nur yağıyor

Adana’da pazar günleri gece yarısı kurulan bitpazarında ucuz ve ürün çeşitliliği arayan vatandaşlar, sabahın ilk saatlerinden itibaren adeta akın ediyor.


Adana’nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir ve Mirzaçelebi mahalleleri sınırında kurulan ve bir kültürü yaşatan bitpazarı, vatandaşların adeta hafta sonu geleneğine dönüştü. Pazar günleri gece yarısında kurulan bitpazarına, sabahın ilk ışıklarıyla beraber vatandaşlar akın ediyor. Ürün çeşitliliği ve ucuzluğuyla ilgi gören bitpazarında giyimden elektroniğe kadar satılmayan ürün yok.


Öğle saatlerine kadar açık kalan pazarda vatandaşlar, ucuz ve özellikle antika ürünler bulmak için dolaşıyor, alışveriş yapıyor. Her gelir düzeyine hitap eden bitpazarında insan seli yaşanıyor. Gelir düzeyi yüksek olan vatandaşlar geceden gelerek, en iyi ürünleri almak için adeta birbirleriyle yarışıyor. Satıcılar ise en iyi yeri kapabilmek için geceden tezgahlarını kuruyor.


Bitpazarında alışveriş yapmanın kendisine keyif verdiğini ancak son zamanlarda amacından çıkarak çalıntı ürünler gelmeye başladığını belirten İsmet Sayar adlı vatandaş, "Hem hafta sonunu değerlendiriyoruz hem de alışverişimizi yapıyoruz. Hava açık olduğu sürece her hafta gelmeye çalışıyorum. Genelde planlı olarak değil de dikkatimi ne çekerse, neye merakım varsa o ürünleri alıyorum. Bitpazarı kültürü, amacına uygun olarak devam ederse çok güzel bir kültür. Çünkü insanlar ihtiyacı olmayan malları burada pazarlıyor. Hem evinin ekonomisine katkıda bulunuyor hem de ihtiyaç sahiplerine faydası oluyor" diye konuştu.


Uzun yıllardır bitpazarında satıcılık yapan Metin Taşkömür ise aranılan her ürünün bitpazarında bulunabileceğini belirterek, "Adana’da bitpazarı gece 02.00’de kurulur, öğlen 13.00 gibi dağılır. Öğleden sonra ürün de kalmaz, müşteri de kalmaz. Çünkü bitpazarı her kesime hitap ediyor. Genelde gariban kesime hitap ediyor gibi görünse de zengini de gelir, fakiri de gelir buraya. Mesela zengin sosyetesinden de insanlar gelir, ürünleri karıştırır, bakarlar. Bazen mağazada bulamadıklarını ya da pahalı olan ürünleri burada daha ucuza bulabilirler. Fiyatlar mağaza fiyatlarının hemen hemen 3’te 1’idir" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 09:41
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