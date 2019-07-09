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Bitmeyen yol toz yüzünden çiftçiyi isyan ettirdi, yolu traktörle trafiğe kapattılar

Bursa’nın İznik ilçesi ile Sakarya’nın Pamukova ilçesi arasında bitmeyen yol çalışması çiftçiyi isyan ettirdi.

09 Temmuz 2019 Salı 09:23
Bitmeyen yol toz yüzünden çiftçiyi isyan ettirdi, yolu traktörle trafiğe kapattılar

Bursa’nın İznik ilçesi ile Sakarya’nın Pamukova ilçesi arasında bitmeyen yol çalışması çiftçiyi isyan ettirdi. Yetiştirdikleri sebze ve meyvelerin toz yüzünden çürüyecek noktaya geldiğini ve satılamadığını ifade eden İznik Çiçekli Köyü sakinleri İznik Mekece karayolunu traktörleri ile trafiğe kapatarak eylem yaptı. Çiftçiler zararlarının 6 milyon lira olduğunu öne sürdü.


Tarlasındaki ürünü tozdan etkilenen çiftçi kazan kaldırdı. Sebze ve meyvelerin dalında çürümesine isyan eden Çiçekli köyü halkı, İznik-Mekece karayolunu traktörleri ile trafiğe kapatarak eylem yaptı.


"Yazık değil mi bize, bu ovanın hali ne olacak. Geçen yıl da aynı, bu yıl da aynı. Hiç kimse görmüyor mu bunu" diyerek, tepkisini dile getiren çiftçi Mustafa Özgören, "Yetkililer nerede? Çiftçi perişan halde. Meyvenin, zeytinin haline bakın. Borcumuzu ödeyemediğimiz aman ’niye ödemiyorsun’ diyorlar. Çiftçi bu şekilde nasıl ödeyecek borcunu. Soruyoruz neden asfalt dökmüyorsunuz diye, grev var diyorlar. İznik-Bursa güzergahında şu an yol çalışması yapıyorlar. Niye bu karayolunu bitirmiyorlar. Kabak, fasulye, zeytin, şeftali tarlaları toz içinde ova perişan halde" dedi.


Bölgede tarlası bulunan Seçkin Özgür, "Kabak ektim, üzüm bağım var tozun altında kalan ürünümü kimse almak istemiyor. Ürünün piyasadaki değeri 3 TL ise alıcı 1 TL veririm diyor başka türlü kesinlikle almam diyor. Tozdan dolayı mağdur olduk. Gelip kimse halimize bakmıyor" dedi.


İznik Ziraat Odası Başkanı Vahit Mutlu, "Şu an meyve ve sebzenin en hızlı zamanı. Toz nedeniyle çiftçi alıcı bulamıyor. Bu iş bize çok zarar verecek. 2 aydır yol çalışması yapılmıyor, durdu. Yaklaşık 3 bin dekar tarım arazisi zarar gördü. Çiftçinin zararı 6 milyon TL civarında" diye konuştu.


Domates üreticisi Serdal Sargınoğlu da "Domatesin rengi değişti. Tozdan grileşti. Yarın bu malın maliyeti olan ödeme geri dönüşü var. Bu parayı alamazsak nereden ödeyeceğiz" dedi.



Çiftçiler yolu kapattı, eylem amacına ulaştı tekrar trafiğe açtılar.


7,4 kilometrelik kesimi tamamlanan İznik-Mekece karayolu toplam 28.3 kilometreden oluşuyor. 12 metre genişliğinde olan karayolunun kalan 20,9 kilometresi 2017’nin sonuna kadar bitirilmesi planlanıyordu.


Eylem ile amaçlarına ulaşan ve seslerini duyuran çiftçiler daha sonra yolu trafiğe açarak protestolarını sonlandırdı.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 09:23
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