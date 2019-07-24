Bitlis’teki trafik kazası Bitlis’in Hizan ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Zafer Özdemir toprağa verildi.

Bitlis’in Hizan ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Zafer Özdemir toprağa verildi.

Hizan Kaymakamlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Hizan Devlet Hastane bahçesinde Özdemir için tören düzenlendi. Törende İlçe Müftüsü Murat Demir dualar okudu. Demir, "Hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" dedi.

Törene, Hizan Kaymakamı Bülent Hamitoğlu, İlçe Jandarma Tabur Komutanı Ümit Duyu, Hizan Belediye Başkanı Cezail Aktaş, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından Özdemir, Gayda mezarlığında toprağa verildi.

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