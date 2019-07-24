Bitlis'teki trafik kazası

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Zafer Özdemir toprağa verildi. Kazanın ardından cenazesi Hizan Devlet Hastanesine götürülen Özdemir için hastane bahçesinde tören düzenlendi. Kaymakam Bülent Hamitoğlu, İlçe Jandarma Tabur Komutanı Ümit Duyu, Hizan Belediye Başkanı Cezail Aktaş, kurum amirleri ve vatandaşların katıldığı törende, İlçe Müftüsü Murat Demir dua etti. Hamitoğlu, 25 yaşında yaşamını yitiren Özdemir'in yakınlarına başsağlığı dileyerek teskin etmeye çalıştı. Zafer Özdemir'in cenazesi, Şeyh Hazan Camisi'nde kılınan namazın ardından Gayda köyündeki mezarlıkta defnedildi.

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