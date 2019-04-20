Bitlis’teki tekstilciler dernek çatısı altında toplandı

Bitlis ve ilçelerinde binlerce insana sağladıkları iş imkanıyla ilin istihdamına büyük katkı sunan tekstilciler kendi derneklerini kurdu.

Bitlis ve ilçelerindeki toplam 21 tekstil firmasının bir araya gelmesiyle kurulan Bitlis Tekstil Sanayi ve İş Adamları Derneği, 1. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirmek üzere Bitlis’in Tatvan ilçesinde biraya geldi. Genel Kurul Divan Başkanlığını Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Genel Sekreteri Rahime Yılmaz Acet’in yaptığı genel kurul, TATSO konferans salonunda gerçekleştirildi. Açılış ve başkanlık divanı seçimi ile başlayan genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti. Dernek üyelerinin tanıtım ve konuşmasıyla devam eden genel kurul kapsamında derneğin bütçe önerisi görüşülüp karar bağladı. Akabinde ise dernek yönetim, disiplin ve deneyleme kurullarının asil ve yedek üyeleri belirlendi. Yapılan genel kurul neticesinde ise dernek başkanlığına İrfan Demirkanoğlu, başkan yardımcılığına Sabahattin Okay, genel sekreterliğe ise Engin Başar seçildi.

Yapılan genel kurul sonrası bir teşekkür konuşması yapan Bitlis Tekstil Sanayi ve İş Adamları Derneği Başkanı İrfan Demirkanoğlu, üyelere teşekkürlerini ileterek derneğin Bitlis’e hayırlı olmasını diledi. Derneğin tekstil sektöründe faaliyet gösteren Bitlis ve ilçelerindeki firmalardan oluştuğunu ifade eden Demirkanoğlu, dernek sayesinde tekstil sektöründeki firmaların tek çatı altında toplandığına dikkat çekerek, “İlimizde binlerce insana iş imkanı sunan tekstil sektörünün temsilcileri olarak bu gün tek çatı altında toplanmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada, bu kez güçlerimizi birleştirerek var gücümüzle ilimizin istihdamına katkı sunmaya devam edeceğiz. Kurmuş olduğumuz bu dernek sayesinde hem sektörün sorunlarını tespit edip çözme noktasında hem de daha çok istihdam oluşturma noktasında bizlere avantaj sağlayacağına inanıyorum. Ben bu vesile ile kurmuş olduğumuz derneğin hem sektörümüze hem de ilimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Genel kurulun divan başkanlığını gerçekleştiren Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Genel Sekreteri Rahime Yılmaz Acet ise sektör için dernekleşmenin önemine vurgu yaptı. Bitlis Tekstil Sanayi ve İş Adamları Derneği’nin gerek tekstil sektörü için ve gerekse Bitlis için hayırlı olması temennisinde bulunan Rahime Yılmaz Acet, TATSO olarak; ilin istihdamına büyük katkı sunan tekstilcilere kapılarının sonuna kadar açık olduğunu ifade etti. Gerçekleştirilen genel kurul toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.