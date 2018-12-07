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Bitlis'teki sokağa çıkma yasağı

Bitlis ve Hizan ilçesindeki bazı köy ve mezralarda uygulanan sokağa çıkma yasağı bu gece kaldırılacak

07 Aralık 2018 Cuma 19:24
Bitlis'teki sokağa çıkma yasağı

BİTLİS (AA) - Bitlis ve Hizan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar nedeniyle 57 köy ve 7 mezrada ilan edilen sokağa çıkma yasağının bu gece kaldırılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Merkeze bağlı Yukarı ve Aşağı Ölek, Ilıcak, Üçevler, Oğulcak, Kalupat, Aşağı ve Yukarı Balcılar, Karakuş, Aşağı ve Yukarı Yolak, Yarönü, Beşkaynak, Uçankuş, Kınalı, Dikme, Yukarı ve Aşağı Dikme, Kutlu, Akgün, Çobansuyu, Aşağıçobansuyu, Güllüce, Esenburun, Harmanyeri ve Dutköy köyleri ile Hizan ilçesine bağlı Ekinli, Deliklitaş, Bilgili, Sarıbal, Yaylacık, Çalışkanlar, Yeniçay, Yolbilen, Gedik, Akyazı, Özenli, Sarıtaş, Uzerban, Erencik, Otluk, Tatrik, Harmandöven,Güreci, Tutumlu, Alancık, Akyel, Karbastı, Karlıtepe, Koçyiğit, Doyumlu, Horozdere, Karaağaç, Ağılözü köyleri ile Gayda köyüne bağlı Arpalı, Bağışlı, Recepli ve Akşar köyüne bağlı Aşağı ve Yukarı Kılavuz, Üçdirek, Küplü, Kanigölü mezralarında farklı tarihlerde uygulanan sokağa çıkma yasağı, 7 Aralık saat 23.59'dan itibaren İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince kaldırılacaktır."

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 19:24
  1. Bitlis
  2. İl Jandarma Komutanlığı
  3. kaldırılma
  4. Sokağa çıkma yasağı

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