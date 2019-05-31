Bitlis’teki okullarda gıda güvenliği eğitimi

Bitlis Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından okullarda gıda güvenliği eğitimi verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının 2019-2020 Stratejik Planı’nda yer alan; uluslararası standartları gözeterek, üretimden tüketime doğal kaynakların ve insan sağlığının korunması için gıda güvenilirliğini sağlamak amacıyla okullarda idarecilere, öğretmenlere ve öğrencilere yönelik eğitim faaliyetleri düzenlendi. Konuyla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Özgür Umut Ayaz, önceki yıllarda başlatılan okullarda ’’Güvenilir Gıda’’ eğitimlerinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı ile birlikte hız kazandığını, bu eğitimlerde il ve ilçelerdeki ilk ve orta öğretim okullarına yönelik olarak "Güvenilir Gıda, Gıda İsrafı ve Hijyen" konularında bilgiler verildiğini söyledi. Ayaz, “Verilen bu eğitimlerde öğrencilere beslenmenin sağlığımız açısından önemi, beslenme alışkanlığı kazandırılması ve besin çeşitliliğine önem verilmesi gerektiğinin; ’fastfood’ türü denilen bol yağlı, tuzlu, katkı maddeli, karbonhidratlı besinlerden çocukların uzak durmaları, gazlı içeceklerden kaçınılması gerektiğini önemle belirterek,Alo 174 Gıda Hattı’nın ne işe yaradığı, nasıl kullanılması gerektiği ve gıda güvenliği için önemi konusunda bilgi verildi” dedi.

Okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilen eğitimlerde, bilinçli gıda tüketicisi olmanın sorumluluk ve farkındalıkları anlatılıyor.

Öğrencilerin de aktif katılımının olduğu eğitimlerde gıda maddeleri satın alırken dikkat edilmesi gereken hususlar, beslenme alışkanlıkları, kişisel temizlik, gıda hijyeni, israfın önlenmesi, el yıkama şekli, tüketilen ürünlerinin etiket bilgileri gibi konular üzerinde duruluyor.