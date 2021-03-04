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Gündem

Bitlis'teki askeri helikopter kazasında şehit sayısı 10'a yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı, Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 20:32:00 - 2021-03-04 20:38:23
Bitlis'teki askeri helikopter kazasında şehit sayısı 10'a yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı, Tatvan’daki helikopter kazasında yaralanan bir askerin daha şehit olduğunu, şehit sayısının 10'a yükseldiğini açıkladı.

MSB'den açıklama

MSB yaptığı açıklamada, "Tatvan’da meydana gelen helikopter kazasında yaralanan 4 kahraman silah arkadaşımızdan biri daha hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit sayımız 10’a yükselmiştir. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz." dedi.

Ne oldu?

Bingöl'den 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi bir helikopter Bitlis Tatvan sınırlarında düştü. Helikopterde bulunan 9 askeri personel şehit olmuş, 4'ü ise yaralanmıştı. Yaralı askerin hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 10'a yükseldi.

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