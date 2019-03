Bitlis’teki ‘Açık Kapı’ birimi her derde deva oluyor

İçişleri Bakanlığınca 81 ilde kurulan ‘Açık Kapı’ birimi, Bitlis’te de her derde deva oluyor.

Bitlis Valisi ve vali yardımcılarından önemli destekler alan birim çalışanları, ildeki sorunların çözülmesinin yanı sıra lise öğrencilerini de geziye götürdüler. ‘Açık Kapı’ Birimi Koordinatörü Serdar Kara, bugüne kadar bin 790 başvurunun yüzde 91’lik kısmını çözüme kavuşturduklarını söyledi. Kara, “İçişleri Bakanlığınca Bitlis Valiliğinde kurulan Açık Kapı Birimi yaklaşık 10 aydır hizmet vermektedir. Bugüne kadar bin 790 başvuru aldık. Bu başvuruların yüzde 91’ini olumlu şekilde sonuçlandırdık. Burada ilimizdeki vatandaşla devlet arasındaki iletişim köprüsünü güvenli bir şekilde sağlamasını yaptık. Vatandaşların gerek valiliğe gerekse kurum amirlerine ulaşımlarını, dertlerini söylemek istediklerine tercümanlık yaptık. Açık Kapı Birimi olarak Bitlis’te bazı temel sorunları gözlemledik. Bu sorunlarda vatandaşlarımıza yardımcı olmaya ve çözmeye çalıştık. Örneğin yaklaşık 200 lise son sınıf öğrenciyi üniversite gezilerine götürdük. İstanbul’da belirlediğimiz 5 üniversitenin her yerini bu öğrencilerimize gezdirdik ki onların üniversite hayatlarına yardımcı olsun. Bu gezilerde valimiz, vali yardımcımız ve Milli Eğitim Müdürümüz bizlere yardımcı oldular. Zaten 10 aylık bu sürede gerek valimiz olsun gerekse vali yardımcımız, bizim her işimizde ve her projemizde destek olarak yanımızda oldular. Açık Kapı Birimiz, vatandaşla devlet arasında köprü vazifesinin yanı sıra kendi gözlemlediği sorunlara da el atıyor. Mesela TOKİ bölgesinde öğrencilerden gelen şikayetlerden dolayı o mevkide bir adet kapalı otobüs durağı yapımında emeğimiz oldu. Bunun yanı sıra bazı durakların da hayata geçirilmesini sağladık” diye konuştu.

Bir ailenin kızının hasta olduğunu ve maddi yetersizlikten dolayı yardım alması gerektiğini vurgulayan Kara, “Geçtiğimiz günlerde bir ablamız geldi ve kızının hasta olduğunu söyledi. Bununla ilgili yardım almak istediğini, ama alacağı yardımda valilik oluru ile IBAN olması gerektiğini belirtti. Bu ablamıza yardımcı olduk. Gerekli oluru çıkardık. İsviçre’den bile bu ablamıza ve hasta olan kızına para yolladılar. Takribi 3-4 günde 60-70 bin lira para toplandı. Hem sosyal medyada hem de yerel medyada bu ailemize yardımcı olduk. Güroymak’tan bir vatandaşımız geldi, evinin sit alanı içinde olduğunu söyleyerek yıkılacağını belirtti. İlçe Kaymakamı ile görüşerek o vatandaşa yardımcı olarak ev yapımı sözünü aldık. Ayrıca Bitlis merkezde bulunan Saray Mahallesi’nde dişi kavak ağaçlarının kesilmesinde önemli bir görev üstlendik, çünkü kavak ağaçları polen salgılıyordu. Sosyal yardımlaşmadan maddi durumu iyi olmayan, kendi derdini anlatamayan insanlara bir nebze el ayak olduk. Onların sosyal yardımlaşma ile valilik arasında köprü olduk. Bir ev vardı, kış ayıydı ve elektriği kesilmişti. Doğalgazı yoktu. Suları kesilmişti. Belediye ile görüşerek suyunu açtırmaya çalıştık. Sosyal yardımlaşmadan yardım çıkarttık. Elektriğini açtırarak nakdi yardımlar yaptık. Kısacası bizlere söylenen ve kendimizin gözlemlediği sorunları çözmeye çalışıyoruz” dedi.