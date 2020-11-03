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Gündem Bitlis'te yolcu otobüsü, tır ile çarpıştı! Ölü ve yararlılar var
Gündem

Bitlis'te yolcu otobüsü, tır ile çarpıştı! Ölü ve yararlılar var

Bitlis'te tır ile yolcu otobüsünün çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 17:45:00 -
Bitlis'te yolcu otobüsü, tır ile çarpıştı! Ölü ve yararlılar var

Bitlis ve Siirt'in Baykan ilçesi arasındaki kara yolunda sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen tır ve yolcu otobüsü çarpıştı.

Kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

Yolcu otobüsünde 1 kişi sıkıştı

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bitlis ve Baykan'daki hastanelere kaldırıldı. Yolcu otobüsünde sıkışan 1 kişiyi kurtarma çalışması ise sürüyor.

Kaza nedeniyle Bitlis-Baykan kara yolu ulaşıma kapatıldı.

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