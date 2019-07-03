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Bitlis’te yol asfaltlama çalışması

Bitlis Belediyesi tarafından Şemsi Bitlis Mahallesi’nde altyapı çalışmaları tamamlanan sokaklarda sıcak asfalt çalışması yapıldı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:27
Bitlis’te yol asfaltlama çalışması

Bitlis Belediyesi tarafından Şemsi Bitlis Mahallesi’nde altyapı çalışmaları tamamlanan sokaklarda sıcak asfalt çalışması yapıldı.


Bitlis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Şemsi Bitlis Mahallesi’nde altyapısı tamamlanan sokaklarda kaldırım düzenleme çalışmalarını tamamladıktan sonra sıcak asfalt çalışması yaptı. Sıcak asfalt çalışması devam eden sokaklar, modern bir görünüme kavuşacak. Mahalle sakinlerinden Mahmut Tanrıverdi, çalışmalardan memnun olduklarını belirterek, “Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Başkanımız Nesrullah Tanğlay’ın çalışmalarından oldukça memnunuz. Rabbim yar ve yardımcısı olsun” diye konuştu.


Hafize Güldal isimli mahalle sakini de, yapılan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Gelen hizmetlerden dolayı belediyemize teşekkür ediyoruz. Gelen hizmetler oldukça güzel. Sokaklarımızın temizliği bölgemize yakışıyor. Belediyemiz güzel çalışıyor. Bunu kimse inkâr edemez. Yapılan bu çalışmalar elbette çok güzel. Bu çalışmaları görmemezlik olmaz. Bu hizmetlerin bize ulaşmasını sağlayan belediyemize ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:27
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