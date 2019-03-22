Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı himayelerinde Bitlis’te ‘Yerli ve Milli Gençlik’ programı gerçekleştirildi.

Bitlis Eren Üniversite Rahva Yerleşkesi Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen programa; Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Gazeteci-Yazar Ahmet Tezcan, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, rektör yardımcıları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, ‘yerli ve millilik’ böylesi bir zamanlarda en fazla ihtiyaç duyulan kavram olduğunu belirterek, “Yerli ve millilik böylesi zamanda en fazla ihtiyaç duyduğumuz kavramlardır. Bu kavramlardan anlaşılan, değerlere sahip çıkıp yaşatmaktır. Toplumlar kendi değerlerini yaşatırlarsa yaşarlar. Evrensel değerlere de değer vermeyi gerektirir. Olması gereken şey, kendinden emin ve uluslar arası diyaloglarının iyi olması ve tüm ilişkilerin de kendi prensiplerine sadakat göstermesidir. Bu konuda en büyük görev gençlere düşmektir. Biz yetişkinlerin ise onların önünü açıp, onlara güvenmeliyiz. Gençlere güvenildiğinde neler yapabileceklerini görmekteyiz. Geleceğimizin aydınlık olacağından asla şüphe duymuyoruz. Yeter ki gençlerin gücünden faydalanalım. Bu duygu ve düşüncelerle çıktıkları bu yolda yalnız olmadıklarını belirtmek isterim” dedi.

Program, daha sonra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ve Gazeteci-Yazar Ahmet Tezcan’ın söyleşisi ile devam etti. Programın bazı bölümlerinde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan türkü söyleyerek, programa renk kattı. Söyleşi sonrasında Orhan ve Tezcan, öğrencilerin sorularını yanıtladılar.

Program, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ve Gazeteci Yazar Ahmet Tezcan’a plaket verilmesi ile sona erdi.