Bitlis’te yatalak ve hastalar sandığa taşındı

Bitlis’te yaşlı hasta ve yatalak hastalar ambulanslarla sandık başına götürüldü.

Oy verme işleminin saat 07:00’da başladığı Bitlis’te 112 Acil Komuta Merkezi ekipleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri evde yatalak olan ve sandık başına gidemeyecek kadar rahatsız olan hastaları alarak oy verecekleri sandıklara taşıdı. Bitlis Merkez Şemsi Bitlis Mahallesinde bulunan 82 yaşındaki Sebiha Baba için ekipler seferber oldu. Dar sokağa giren ekipler Sebiha baba’yı evinden alarak oy kullanacağı Şemsi Bitlis İlkokuluna getirdi. Burada oy kullanacağı sandığa götürülen Sebiha Baba, torunu ile birlikte oy verme işlemini gerçekleştirdi. Ekipler daha sonra Sebiha baba’yı evine geri götürdü.

Bitlis ve ilçelerinde organize olarak çalıştıklarını belirten 112 Sorumlu Doktoru Doğukan Şınga ise, sandık başına gidemeyen hastaları gün boyunca vatandaşlık görevlerini yapmaları için sandık başlarına taşıyacaklarını belirtti.

Şınga, “Bitlis ve ilçelerinde 112 Acil Servis, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri olarak programlı bir şekilde oy kullanmak isteyen engelli, yatalak ve yaşlı hastaları vatandaşlık görevlerini yerine getirmeleri için sandıklarına taşıyoruz. Seçim bitinceye kadar görev başında bekliyoruz. İlçelerimizde de bu şekilde taşıma işlemi gerçekleştiriyoruz” dedi.