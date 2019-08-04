Bitlis’te uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonu Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ve kaçak sigara ele geçirildi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ve kaçak sigara ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimlerince çalışma yapıldığı belirtilerek, “2 Ağustos 2019 günü durdurulan bir araçtaki 2 şüpheliden 940 gram kubar esrar maddesi, 3 Ağustos günü 1 şüpheliden 647.12 gram metamfetamin uyuşturucu madde, aynı gün Tatvan ilçesinde 2 şüphelinin üzerinden 5.25 gram esrar ve 1 adet uyuşturucu hap, metruk bina içerisindeki 1 şüpheliden 30.57 gram esrar ve 2 gram esrar tohumu ele geçirilmiştir. Ayrıca Tatvan ilçesinde 1 şüpheliden bin 170 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir” denildi.

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