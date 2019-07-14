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Bitlis’te uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda yakalanan 10 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14 Temmuz 2019 Pazar 19:35
Bitlis’te uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda yakalanan 10 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Ahlat ve Tatvan ilçelerimizde 4 ay süre ile yapılan takip neticesinde, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcıları ve madde kullanıcılarına yönelik yapılan operasyon neticesinde, 9 Temmuz 2019 günü 10 şüpheli şahıs yakalanmıştır.Yapılan operasyon neticesinde; 3 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan cam aparat, 61 gram metamfetamin, 12 gram esrar maddesi, 5 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Olayla ilgili yakalanan İ.A., M.Ö., H.A., Y.G., A.Ç.K., S.T., H.K., M.İ., A.K ve R.A. isimli şüpheliler, sevk edildikleri adli mercilerce 12 Temmuz 2019 günü tutuklanmış ve cezaevine teslim edilmişlerdir. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 19:35
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