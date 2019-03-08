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Bitlis’te uyuşturucu operasyonu

Bitlis’te polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ele geçirildi.

08 Mart 2019 Cuma 15:12
Bitlis’te uyuşturucu operasyonu

Bitlis’te polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde, il merkezinde şüphe üzerine bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Arama neticesinde 581 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, yakalanan 3 şüpheli ise ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan adli mercilere sevk edildi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 15:12
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