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Bitlis’te trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Bitlis’in Hizan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişide yaralandı.

23 Temmuz 2019 Salı 21:34
Bitlis’te trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Bitlis’in Hizan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişide yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Döküktaş köyü ile Kayaş mezrası yolunda meydana geldi. Hizan’da sözleşmeli Uzman Çavuş Zafer Özdemir, akşam saatlerinde özel aracı ile köyüne giderken bilinmeyen bir nedenden dolayı kaza yaptı. Meydana gelen trafik kazasında sürücü Özdemir olay yerinde hayatını kaybederken, araçtabulunan ve akrabası olan Emrah, Yusuf ve Selahattin Özdemir yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Hizan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılara burada yapılan ilk müdahalenin ardından 1’i Bitlis’e, diğer 2 kişi ise Tatvan’a sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden sözleşmeli Uzman Çavuş Zafer Özdemir’in cenazesi ise otopsi için Tatvan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 21:34
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