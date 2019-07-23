0553 313 94 23

Bitlis’te ‘torbacı’ operasyonu

Bitlis’te polis ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi tutuklandı.

23 Temmuz 2019 Salı 18:00
Bitlis’te ‘torbacı’ operasyonu

Bitlis’te polis ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi tutuklandı.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyon neticesinde, birçok kez uyuşturucu madde suçlarında işlem yapılan M.E.K. isimli şüpheli şahsın yakalandığı belirtildi. Üzerinde 5,96 gram eroin maddesi ve 3 bin 675 TL para ele geçirilen M.E.K. isimli şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 18:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün 3 yıldır aranan üniversiteler imamı tutuklandı
    1. FETÖ'nün 3 yıldır aranan üniversiteler..
    2. Hindistan'daki beyin iltihabı salgını
    3. TBMM Başkanı Prof. Dr. Şentop’tan..
    4. Türkiye’nin Sıfır Atık temalı ilk..
    5. Kırklareli’de sağanak yağış
    6. Çorlu Avrupa Konseyi’ne partner oldu
    7. Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilk..
    8. Kontrolden çıkan otomobil ağaç ve..
    9. MEB'den kitap okuyan öğrencilere..
    10. Kadroya geçen taşeron işçilere bayram..
    11. Şok ifadeler! "Beni Adnan Oktar ile..
    12. Piyasalarda gün sonu
    13. Borsa günü yükselişle tamamladı
    14. Kula leblebisine coğrafi işaret belgesi
    15. Çatışmalardan kaçan 40 binden fazla..
    16. Yasak yerde denize giren 108 kişiye..
    17. Enez Belediyesi, sivrisinek ile..
    18. Bakan Pakdemirli: “Türkiye’de..
    19. FETÖ'nün 3 yıldır aranan sözde imamına..
    20. İzmir’de bir ilçeyi hareketlendiren..
    21. Başkan Say’dan ‘24 Temmuz Gazeteciler..
    22. Esmahanım ve Uğurlu köylerinde devam..
    23. Merkez OSB’deki koku problemi çözüldü
    24. ESOGÜ Rektör Vekili Arslantaş’ın..
    25. Kahramanmaraş’ta yaya otomobile çarptı..
    26. YEPAŞ Ordu Gölköy Şubesi açıldı
    27. Başkan Öztürk’ten kurbanlıklar ile..
    28. Borsa, günü yükselişle tamamladı
    29. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
    30. Bitlis’te sokağa çıkma yasağı
    Ekrem İmamoğlu'nun yerine geçecek isim belli oldu
    Ekrem İmamoğlu'nun yerine geçecek isim belli oldu
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi