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Bitlis’te ‘torbacı’ operasyonu: 15 gözaltı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde ‘torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

19 Şubat 2019 Salı 15:23
Bitlis’te ‘torbacı’ operasyonu: 15 gözaltı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde ‘torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde; 19 Şubat 2019 günü Tatvan ilçesinde torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Operasyon neticesinde; 182 gram metanfetamin maddesi, 62 gram esrar, 14 adet uyuşturucu hap, 0,18 gram eroin, 1 adet hassas terazi, 9 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan cam aparat, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 1 adet tezkeresiz av tüfeği ve 15 adet 7x65 mm çapında fişek ele geçirilmiş ve 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. 15 şüpheliden, 6’sı tutuklanmış, 9 şüphelinin ise işlemleri devam etmektedir” denildi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 15:23
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