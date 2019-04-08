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Seçim 2019 Sayfası

Bitlis’te toplantı, gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

Bitlis’te toplantı, gösteri ve yürüyüşler 21 Nisan Pazar gününe kadar yasaklandı.

08 Nisan 2019 Pazartesi 01:07
Bitlis’te toplantı, gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

Bitlis’te toplantı, gösteri ve yürüyüşler 21 Nisan Pazar gününe kadar yasaklandı.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada 31 Mart seçimleri ile alakalı yaşanması muhtemel olaylara karşı tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması gibi faaliyetlerin yasaklandığı bildirildi.


Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi. “31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunun ilimizde açıklanmasıyla alınan istihbari bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi, farklı kesimler arasında çatışma çıkmasının engellenmesi, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi, müessif olayların yaşanmaması amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesi ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 7. Maddesi kapsamında ilimizde gerçekleşmesi muhtemel tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konser, panel, konferans, temsil vb. her türlü eylem ve etkinliklerin ilimiz genelinde tüm coğrafi alanı kapsayacak şekilde İl Merkezi, İlçeler ve Jandarma Sorumluluk bölgeleri dahil 07.04.2019 gününden itibaren 21.04.2019 günü saat 24.00’e kadar yasaklanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 01:07
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