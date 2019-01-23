Bitlis'te terör örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor Bitlis'te PKK'lı teröristleri bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla operasyonlar sürüyor

BİTLİS (AA) - Bitlis kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların sürdürüldüğü bildirildi. Valilik'ten yapılan açıklamada, Bitlis kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla, 21 Ocak'ta İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyona başlandığı belirtildi. Açıklamada, kötü hava şartlarına rağmen güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam ettiği vurgulandı.

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