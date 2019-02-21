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Bitlis’te terör operasyonu

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü malzeme ele geçirildi.

21 Şubat 2019 Perşembe 18:58
Bitlis’te terör operasyonu

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü malzeme ele geçirildi.



Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak ve barınakları imha etmek maksadıyla 20 Şubat 2019 tarihinden itibaren Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca ‘Şehit Jandarma Onbaşı Hamdi Arslan-10 Operasyonu’ icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyon kapsamında toprağa gömülü vaziyette 2 adet jelikan bidon içerisinde bin 100 metre elektrik kablosu, 1 adet lehim makinesi, 1 adet terörist kıyafeti, 3 çift mekap ayakkabı ile birlikte yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir” denildi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 18:58
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