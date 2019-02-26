Bitlis’te terör operasyonu: 5 tutuklama Bitlis’te “PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak ve terör örgütü propagandası yapma” suçlamasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Bitlis’te “PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak ve terör örgütü propagandası yapma” suçlamasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak ve terör örgütü propagandası yapma” suçlamasıyla yapılan operasyon neticesinde 11 zanlının yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelilerden 6’sı çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol kararı ile serbest kalırken, 5’i ise tutuklandı.

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