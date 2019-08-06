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Bitlis’te terör operasyonu: 4 gözaltı

Bitlis’te ‘PKK/KCK terör örgütü üyesi olma ve terör örgütü propagandası yapma’ suçlamasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

06 Ağustos 2019 Salı 14:45
Bitlis’te terör operasyonu: 4 gözaltı

Bitlis’te ‘PKK/KCK terör örgütü üyesi olma ve terör örgütü propagandası yapma’ suçlamasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde; ‘PKK/KCK terör örgütü üyesi olma ve terör örgütü propagandası yapma’ suçlamasıyla bugün 4 şüpheliye yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Bitlis merkez ve Tatvan ilçelerinde eş zamanlı olarak icra edilen operasyon neticesinde; B.B., M.Y., E.B. ve Ö.A. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda örgütsel içerikli kitap/dergi ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirilmiştir. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlıkla devam etmekte ve edecektir” denildi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 14:45
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