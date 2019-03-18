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Bitlis'te 28 Ocak tarihinde başlatılan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; Ağaçpınar ve Ayrancılar köy ve mezarlarında 28 Ocak tarihinde başlatılan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

18 Mart 2019 Pazartesi 22:43
Bitlis'te 28 Ocak tarihinde başlatılan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Bitlis'in Ağaçpınar ve Ayrancılar köy ve mezarlarında 28 Ocak tarihinde uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Konuyla ilgili olarak Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis ili merkez ilçesi sınırları içerisinde bulunan, Ağaçpınar ve Ayrancılar köy ve mezarları bölgelerinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının yakalanmaları halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl idaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 28 Ocak 2019 Pazartesi günü saat 08.00'dan itibaren (Öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla) ikinci bir emre kadar Sokağa Çıkma Yasağı İlan edilmiş olup, söz konusu sokağa çıkma yasağı 18 Mart 2019 Pazartesi günü saat 23: 59'dan itibaren kaldırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

 

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 22:43
  1. Bitlis Valiliği
  2. Bitlis
  3. Ağaçpınar
  4. Ayrancılar

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