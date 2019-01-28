Bitlis'te sokağa çıkma yasağı

Bitlis'te iki köy ve bağlı mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Ağaçpınar ve Ayrancılar köyleri ile bağlı mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bitlis merkez sınırlarındaki Ağaçpınar ve Ayrancılar köy ve mezraları bölgelerinde, bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince bugün saat 08.00'den itibaren (öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla) ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."