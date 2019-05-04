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Bitlis'te şiddetli yağış

Ahlat ilçesinde derenin taşması sonucu içme suyu şebekesi zarar gördü, mesire yeri ve 1071 Malazgirt Zaferi kutlama alanını su bastı- Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban:- "Sel suyu buradaki köprüyü de götürmüş durumda. Şimdi bakılırsa burada 4-5 milyon liralık bir hasar var. Şimdi el birliği ile ne yapacağız, ona çalışıyoruz"

04 Mayıs 2019 Cumartesi 14:52
Bitlis'te şiddetli yağış

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle içme suyu şebekesi, mesire yeri ve 1071 Malazgirt Zaferi kutlama alanı zarar gördü.

Ahlat'ta şiddetli yağış nedeniyle ilçe merkezine 3 kilometre mesafedeki Çarho Deresi taştı.

Taşkın sonucu ilçeye içme suyu sağlayan şebeke zarar gördü, Çarho mesire ve 1071 Malazgirt Zaferi kutlama alanlarını su bastı.

Bölgede incelemelerde bulunan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, yağış sonucu maddi hasar oluştuğunu söyledi.

Çarho bölgesinde su motoru pompaları ve içme suyu şehir şebekesinin bulunduğunu anlatan Çoban, "Aşırı yağışlar burada bütün motorlarımıza, içme suyu şebekemize ve ayrıca 1071 festival alanımıza çok yüksek derecede zarar verdi. Sel suyu buradaki köprüyü de götürmüş durumda. Şimdi bakılırsa burada 4-5 milyon liralık bir hasar var. Şimdi el birliği ile ne yapacağız, ona çalışıyoruz. Birkaç saat veya bir gün içme suyunun verilmesinde sıkıntı yaşayacağız. Çünkü motor pompalarımızın olduğu bölge hasar gördü." diye konuştu.

Belediye ekipleri, ilçenin su ihtiyacının karşılanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 14:52
  1. Ahlat
  2. Bitlis
  3. Çarho
  4. İçme suyu şebekesi
  5. şiddetli yağış

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