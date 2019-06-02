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Bitlis’te Ramazan eğlenceleri

Bitlis Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, Orhan Ölmez konseri ile sona erdi.

02 Haziran 2019 Pazar 10:07
Bitlis’te Ramazan eğlenceleri

Bitlis Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, Orhan Ölmez konseri ile sona erdi.


Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen konsere Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu, Kadın Kolları Başkanı Diba Zeydan ve yaklaşık bin 500 kişi katıldı. Saat 22.00’da alana gelen Orhan Ölmez, sahneye çıkarak birbirinden güzel eserlerini seslendirdi. Zaman zaman seyircilerle birlikte şarkılarını söyleyen Ölmez, Bitlis’te olmaktan dolayı çok memnun olduğunu belirterek, Bitlis’in kendisi için önemini de anlattı.


Manisa’da gittiği bağlama kursunda ilk aldığı notalardan birinin ‘Bitlis’te Beş Minare’ türküsü olduğunu belirterek, “Bitlis’in bende özel bir yeri var” dedi.


Daha sonra Bitlis’te Beş Minare türküsünü okuyan Ölmez’e günün anısına Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay tarafından konser sonunda plaket ve beş minare figürlü bir tablo hediye edildi.


Konser sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Ramazan ayı boyunca 27 gün etkinlik düzenlediklerini, en son gün de Orhan Ölmez konseri ile etkinlikleri noktaladıklarını söyledi. Tanğlay, 27 günde 45 bin kişiye iftar çadırında sıcak yemek dağıtıldığını da ifade ederek, “Ramazan ayının başlangıcından bugüne kadar Bitlis’te programlarımızı devam ettiriyoruz. Bu alanda iftar çadırımız var. İftar sonrasında burada yine programlarımız oluyor. Bugünde 27. gün. İnşallah bugün de final yapıyoruz. Orhan Ölmez kardeşimiz burada. Sağ olsun Bitlisli hemşehrilerimiz de bugün yine bizleri yalnız bırakmadılar. Eğlence son hızıyla devam ediyor. Bu 27 gün süresince 50 bin nüfuslu bir ilde 45 bin kişiye iftar yemeği verdik. Bu da birlik ve beraberliğimizin, Ramazan bereketinin göstergesidir. Bundan dolayı da çok mutluyuz. İnşallah bu programları bundan sona da devam ettireceğiz. Önümüzdeki 2 gün boyunca çadırımızda ikramlarımız devam edecek. Ondan sonra da hemşehrilerimizle birlikte inşallah bayrama gireceğiz” dedi.



“Kadim şehir Bitlis hakettiği yerde değil”


Belediye Başkanı Tanğlay, Bitlis’in çok kadim bir şehir olduğunu, ancak hak ettiği yerde olmadığını ifade ederek, “Bitlis kadim bir şehir. Bizler Bitlis’in hak ettiği yerde olmadığını düşünüyoruz. Bitlis Belediyesi ekibi olarak, Bitlisli hemşehrilerimiz olarak çok çalışmamız lazım. Ve çalışıp Bitlis’i hak ettiği yere getirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 10:07
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