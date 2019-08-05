Bitlis’te “Prof. Dr. Fuat Sezgin” paneli

Bitlis’in düşman işgalinden kurtarılışının 103. yıl kutlamaları çerçevesinde yapılan ‘Büyük Bitlis Buluşmaları’ programı kapsamında ‘Prof. Dr. Fuat Sezgin’ konulu panel düzenlendi.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen panele Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Üyesi ve Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Nadir Alparslan, İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya, İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, AK Parti İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, AK Parti Bitlis milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.Panel, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Prof. Dr. Fuat Sezgin’in hayatının yer aldığı slayt gösteriminin ardından panelin açılış konuşmasını yapan İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, geleceği Müslümanların yöneteceği yeni bir çağı inşa edeceklerini söyledi. Erdoğan, “Çok güzel bir film izledik. Birçok konuşmadan daha verimli oldu. Bitlis’in düşman işgalinden kurtuluşu bu hafta etkinliklerle kutlanıyor, diğer yandan Prof. Dr Fuat Sezgin yılını işliyoruz. Hocamızın vefatının akabinde, 2019 yılının Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı ilan edilmesi ve bunu memleketinde hatırlıyor olmamız güzel oldu. Burada mesele büyük bir bilim insanını anlamak ve tanımaktır. Bizim bölgemizde böyle bir insan yaşadı. Bunu anlamamız ve öğretmemiz gerekiyor. Bizim bilim insanlarımız namazında oldular ve niyazında, bir yandan bilimde astronomide ilerlediler. Sanayi devrimine uzanan batının sıçrama dönemindeki çalışmaları araştırdılar. Onlardaki azme ve bilime ihtiyacımız var. Geleceği Müslümanların yöneteceği yeni bir çağı inşa edeceğiz. Bu vesile ile yapılan tüm çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Panelin moderatörlüğünü yapan İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya ise, “Bugün burada yapacağımız panel, yıl içerisinde 300 paydaşımızla birlikte yapacağımız 800 etkinlik arasında en önemli olanıdır. Birçok ülkede gerçekleştirilecek olan 800 farklı programın başlangıcı Bitlis’ten başlıyor” dedi.

Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Arslan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İlahiyatçı ve Tarihçi Yazar Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma’nın panelist olarak yaptıkları sunumların ardından panel sona erdi.