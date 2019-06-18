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Bitlis'te ölü ele geçirilen teröristin turuncu kategoride yer alan, PKK'nın sözde Sason sorumlusu Eren Karker kod adlı Ünal Dinar olduğu tespit edildi

18 Haziran 2019 Salı 12:34
Bitlis'te ölü ele geçirilen teröristin turuncu kategoride yer alan, PKK'nın sözde Sason sorumlusu Eren Karker kod adlı Ünal Dinar olduğu tespit edildi
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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 12:34
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