Bitlis'te okullar yarın tatil mi? | Bitlis 15 Ocak cuma kar tatili

Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Bitlis'te kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine vatandaşlar. Tekrar yoğun kar yağışının başlaması üzerine öğrenci ve veliler Bitlis'te okullar yarın da tatil mi? Bitlis'te okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. Peki Bitlis'te 15 Şubat Cuma günü okullar tatil mi? İşte yanıtı...

Bitlis'te yarın okullar tatil mi?

Bitlis merkez ve bağlı köylerinde olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle 15 Şubat Cuma günü eğitime 1 gün süre ile ara verildi. Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 15 Şubat Cuma günü idari izinli sayılmalarına karar verildiği duyuruldu.