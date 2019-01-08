Bitlis'te okullar tatil mi son dakika

Bitlis'te okullar yarın tatil mi son dakika açıklaması geldi mi? Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Beyaza örtüye bürünen illerimizin arasında Bitlis'te yer aldı. Bitlis'te kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine okullar tatil mi edilecek? Öğrenci ve veliler Bitlis'te okullar yarın tatil mi? Bitlis okullar 9 Ocak Çarşamba yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı.

Bitlis’te yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köylerde okullar 1 gün tatil (8 Ocak Salı) edilirken, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde bu gece ve bugün devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için Bitlis merkez ve merkeze bağlı tüm köylerde 8 Ocak Salı günü bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 8 Ocak Salı günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.

Meteoroloji'den Bitlis için kar uyarısı

Bu gece saatlerinden itibaren Van'ın güney ilçeleri ile Hakkari ve Bitlis çevrelerinde, yerdeki mevcut kar örtüsünün üzerine Çarşamba sabah saatlerine kadar yoğun (20 cm üzeri) olmak üzere tekrar kar yağışı görüleceği tahmin edildiğinden başta çığ tehlikesi ile buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bitlis'de okullar tatil mi?

Bitlis'de, bugün yoğun kar yağışı etkisi altına girerken, il genelinde okulların yarın tatil ilan edilip edilmeyeceği soruluyor. 9 Ocak Çarşamba günü okullar tatil mi? Bitlis Valiliği'nden şu ana kadar resmi bir açıklama gelmezken bugün ara verilen eğitim-öğretime yarın da ara verilp verilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.