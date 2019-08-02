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Bitlis’te ‘mobil kanser tarama aracı’ hizmete alındı

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde ‘mobil kanser tarama aracı’ hizmete alındı.

02 Ağustos 2019 Cuma 09:33
Bitlis’te ‘mobil kanser tarama aracı’ hizmete alındı

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde ‘mobil kanser tarama aracı’ hizmete alındı.


Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü tarafından alınan ve içinde meme kanseri, rahim ağzı kanseri, ve kalın bağırsak taramalarının yapıldığı mobil kanser tarama aracı hizmete alındı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bitlis İl Sağlık Müdürü Dr. Koray Okur, kanser hastalığının günümüzün önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu ve gündemdeki yerini koruduğunu belirtti. Okur, “Sebebi bilinen ölümler sıralamasında ilk sırayı alan kanser, öldürücülüğü yanında bıraktığı sakatlıklar ve tedavisindeki yüksek maliyetler nedeniyle iş gücünde ve ülke ekonomisinde çok ağır kayıplara neden olmaktadır. Kanser konusunda toplumda farkındalık sağlanması, toplum bilincinin geliştirilmesi ve kanser taramaları, kanserle mücadelede en etkili yöntemlerin başında gelmektedir. Ülkemizde de Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği üç kanser türünde tarama yapılmaktadır. Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Yöneticileri ve çalışanları gerekli plan ve programı hazırlayarak ilçe ve beldelerimizde mobil kanser tarama aracı dönüşümlü olarak hizmet verecektir. Bu bağlamda ilçe sağlık müdürlüğü personellerimiz ile aile sağlığı merkezi hekim ve aile sağlığı çalışanlarının belirlenen yaş gruplarını yönlendirmeleri gerekmektedir. Bu hizmetin ilimizde vermesinde emeği geçenlere teşekkür ederim. Bitlis’imize hayırlı olsun” dedi.


Okur, mobil tarama aracında yapılan hizmetleri ise şu şekilde sıraladı:


“Kadınlarda meme kanseri tarama programı kapsamında, ayda bir kendi kendine meme muayenesi yapması için danışmanlığın verilmesi, yılda bir klinik meme muayenesi, 40-69 yaş arası kadınlara 2 yılda bir mamografi çekimi, 30-65 yaş aralığındaki kadınlardan 5 yılda bir smear ve HPV-DNA testi yapılması, 50-70 yaş aralığındaki erkek ve kadınlarda 2 yılda bir gaitada gizli kan testi yapılması ve 50-70 yaş arasında 10 yılda bir kolonoskopi yapılmaktadır.”

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 09:33
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