Bitlis’te "Kur’an-ı Kerim Tilaveti" programı Bitlis Gençlik Merkezi ve İlim Yayma Cemiyeti Bitlis Şubesi tarafından "Kur’an-ı Kerim Tilaveti" programı düzenlendi.

Bitlis Gençlik Merkezi ve İlim Yayma Cemiyeti Bitlis Şubesi tarafından "Kur’an-ı Kerim Tilaveti" programı düzenlendi.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) konferans salonunda düzenlenen program yoğun ilgi gördü. STK temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilen programda Kur’an-ı Kerim ziyafeti sunuldu. Kur’an-ı Kerim okuyan hocalar, sesleriyle kendilerine hayran bırakırken, program büyük beğeni topladı.

Düzenlenen programa STK temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

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