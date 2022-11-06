Bitlis'te köpek ısırması sonucu kuduz olan çocuğun babası acı gerçeği açıkladı!

Bitlis'te köpek ısırması sonucu kuduz olan ve yoğun bakımdaki tedavisi süren M.E.'nin babası Murat E., 10 yaşındaki oğlunun köpek tarafından ısırıldığını kendilerinden sakladığını söyledi. Acılı baba, "Köpek ısırdığını bilseydik daha önce hastaneye götürürdük. Yoğun bakımda. Sadece dua ediyoruz." dedi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü Köyü'nde 9 yaşındaki arkadaşı Polat Ergün ile köpeklerin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki M.E.'nin, durumu ailesinden sakladığı öğrenildi.

Kuduz belirtileri tespit edildi

Tetkiklerde sudan korkma, tükürük salgısında artış, hırçın davranışlar ve anlamsız konuşmalar gibi belirtiler de gösteren küçük çocuğun kuduz olduğu saptandı. Ergün'ün ise sağlıklı olduğu ortaya çıktı. Hastanede yapılan ilk iki testi negatif çıksa da üçüncü örnek alımında tükürüğünde kuduz virüsünün saptanmasıyla tedavi altına alınan M.E.'nin babası Murat E., Sabah gazetesine konuştu.

'Sadece dua ediyoruz'

Oğlunun tedavisinin devam ettiğini söyleyen ve konuşmakta güçlük çeken baba Murat E., "Bilseydik köpek ısırdığını daha erken hastaneye götürürdük. Şu an yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Solunum cihazına bağlı, uyutuyorlar. Ağrı kesici veriliyor. Çocuğumuzu görebiliyoruz. Doktorlar ilgileniyorlar. Durumu Allah'a kalmış. Diyecek bir şey yok, ne diyebilirim ki sadece dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yanda köyde M.E. dışında köpek ısırdığı öğrenilen iki çocuk hastanedeki tetkiklerinin ardından taburcu oldu.

Göldüzü Köyü'nde, yaşanan kuduz olayının ardından korku hakim. 600 haneli köyde Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Köyde köpek saldırılarından dolayı çocuklar dışarıya çıkartılmıyor. Köy Muhtarı Halis Uruçlu, "Köyümüzde köpek sayısı oldukça fazla. Hiçbir şey yapamıyoruz. Herkes korku içinde. Kimse dışarıya çıkmak istemiyor. Okula bile çocukları gönderemiyoruz." dedi.