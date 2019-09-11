Bitlis'te katliam gibi kaza: 8 ölü! Bitlis'in Hizan ilçesinde köy minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 8 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde köy minibüsü kaza yaptı. İlk belirlemelere göre kazada 8 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kaza, saat 10.00 sıralarında Hizan ilçesine bağlı Kalkanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Kalkanlı köyünden Hizan'a yolcu taşıyan minibüs, sürücünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada, minibüsteki 8 kişi öldü, 5 kişi ağır yaralandı. Köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. ​Yaralılar, ambulanslarla Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bitlis valisi açıklama yaptı Bitlis Valisi Oktay Çağatay yaptığı açıklamada, "Kalkanlı köyünde köy minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 10 kişi öldü, 7 kişi yaralandı." dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.