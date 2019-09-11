Bitlis'te katliam gibi kaza: 8 ölü!
Bitlis'in Hizan ilçesinde köy minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 8 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.11 Eylül 2019 Çarşamba 11:02
Bitlis'in Hizan ilçesinde köy minibüsü kaza yaptı. İlk belirlemelere göre kazada 8 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Hizan ilçesine bağlı Kalkanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Kalkanlı köyünden Hizan'a yolcu taşıyan minibüs, sürücünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlandı.
Kazada, minibüsteki 8 kişi öldü, 5 kişi ağır yaralandı. Köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Bitlis valisi açıklama yaptı
Bitlis Valisi Oktay Çağatay yaptığı açıklamada, "Kalkanlı köyünde köy minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 10 kişi öldü, 7 kişi yaralandı." dedi.
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