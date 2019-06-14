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Bitlis’te karne dağıtım töreni

Bitlis’te 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda 88 bin 935 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

14 Haziran 2019 Cuma 13:09
Bitlis’te karne dağıtım töreni

Bitlis’te 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda 88 bin 935 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.


Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Şems-i Bitlis İlkokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, şube müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı. Okul bahçesinde Bitlis Valisi Oktay Çağatay’ı çiçeklerle karşılayan öğrenciler, daha sonra karnelerini aldılar. Burada açıklamada bulanan Vali Çağatay, öğrencilere güzel bir tatil geçirmeleri tavsiyelerinde bulunarak, “2018-2019 eğitim öğretim yılının bugün Şems-i Bitlis İlkokulunda öğrencilere karne vererek bitiriyoruz. Bitlis’te 742 eğitim kurumumuz var. Burada yaklaşık 6 bin 455 öğretmenimizle 88 bin 935 öğrencimizle bir eğitim öğretim yılına daha başarılı bir şekilde tamamladık. Eğitim öğretim yılının Bitlis açısında başarılı bir şekilde geçtiğini diyebilirim” dedi.


Sınıflara girerek öğrencilere tek tek karnelerini veren Vali Oktay Çağatay ve Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra okuldan ayrıldılar.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 13:09
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