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Bitlis’te kaldırım işgali denetimi

Bitlis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kent halkının yoğun olarak kullandığı cadde ile sokaklarda kaldırımları işgal eden esnafa yönelik denetim ve kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

14 Haziran 2019 Cuma 09:58
Bitlis’te kaldırım işgali denetimi

Bitlis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kent halkının yoğun olarak kullandığı cadde ile sokaklarda kaldırımları işgal eden esnafa yönelik denetim ve kontrollerini aralıksız sürdürüyor.


Rutin denetimlerinin yanı sıra vatandaşların yazılı, sözlü ve elektronik ortamdan gelen şikayet ve taleplerini de en kısa sürede değerlendirmeye çalışan ekipler, bu kapsamda son olarak Said-i Nursi Caddesi ve Ulu Cami Meydanı’nda halkın yoğun olarak ziyaret ettiği iş merkezlerinin girişlerinde kaldırım işgallerine yönelik denetim ve kontrol yaptı. Denetimlerde, eksik belgeleri olduğu tespit edilen esnafı belgelerini en kısa sürede tamamlamaları yönünde uyaran zabıta ekipleri, sokak ve kaldırımların üzerine konulan iş yerlerine ait tabela, tezgah, masa, sandalye ve sehpaların da kaldırılmasını istedi.


Ekipler, kaldırım ve koridorlarda yürüyüşü güçleştiren bu malzemeleri yer yer kendi elleriyle kaldırıp iş yerlerinin kapısına bıraktı.


Esnafla sohbet eden zabıta ekipleri, amaçlarının ceza keserek onları zor durumda bırakmak olmadığını, ancak halkın güvenliğini ve esenliğini tehdit eden her türlü işgal ve olumsuzluğu ortadan kaldırmakla görevli olduklarının altını çizdiler.


Çalışmalar hakkında bilgi veren Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise, gerek CİMER gerekse de vatandaşlardan gelen yazılı ve sözlü şikayetler üzerine kaldırım işgallerine, iş merkezleri ile iş hanlarına yönelik denetim ve kontrolleri aralıksız sürdüreceklerini ifade etti. Tanğlay, uyarılara ve tutanaklara rağmen kurallara uymayan iş yerlerine para cezası veya faaliyetten geçici men gibi yasal yaptırımlar uygulamak zorunda kalacaklarını da belirtti.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 09:58
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