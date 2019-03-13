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Bitlis’te istihdam seferberliği

Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı (BTSO) öncülüğünde ‘Burada İş Var, Burada Aş Var, Burada Gelecek Var’ sloganıyla istihdam seferberliği ile ilgili toplantı düzenlendi.

13 Mart 2019 Çarşamba 09:40
Bitlis’te istihdam seferberliği

Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı (BTSO) öncülüğünde ‘Burada İş Var, Burada Aş Var, Burada Gelecek Var’ sloganıyla istihdam seferberliği ile ilgili toplantı düzenlendi.


21 Ocak’taki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi Şurası’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iş dünyasına yeni bir istihdam seferberliği çağrısında bulunmuştu. Bunun üzerine Hazine ve Maliye Bakanı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve TOBB Başkanı 2 hafta boyunca yoğun bir şekilde çalışarak istihdam teşviklerini hazırladılar. BTSO Başkanı Davut Tezcan, üyeleri ile birlikte bir basın açıklaması yaptı. Tezcan, “Yasal düzenleme hızla meclisten geçti ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tezcan, “25 Şubat 2019 tarihinde TOBB Başkanımızın ev sahipliğinde Hazine ve Maliye Bakanımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ile oda ve borsa başkanlarımızın ve TOBB sektör meclisi başkanlarımızın katılımıyla ‘Burası Türkiye, Burada İş Var’ sloganıyla İstihdam Seferberliği 2019 kampanyası başlatıldı. İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında iş dünyamıza, girişimcilerimize 8 farklı teşvik sunuluyor ve bunların pek çoğu tarihi destekler şeklinde. Ben size bunlardan özellikle çok önemli gördüğüm ikisinden bahsedeceğim. Birincisi; nisan ayı sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdamın tam 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devlet karşılıyor. Bu 3 ay boyunca işverenin maliyeti sıfır. 2 bin 21 TL ücret ve bin 113 TL sigorta ve vergiler olmak üzere 3 bin 134 TL’yi devletimiz karşılamış olacak. İşveren cebinden sıfır maliyetle yeni bir işsiz kardeşimizi işe almış olacak. Devamındaki 9 ay boyunca da devletimiz sigorta primlerini ve vergileri ödemeye devam edecek. Yani aylık bin 113 TL’yi devletimiz karşılayacak. Biz işverenler olarak sadece çalıştırdığımız kardeşimize ücretini ödeyeceğiz. İş alınacak kişi kadın, genç ve engelli ise 9 aylık süre 15 aya kadar uzamış olacak. Yine imalat sanayi ve bilişim sektöründe aylık bin 113 TL olan prim ve vergi teşviki 2 bin 712 TL olarak verilecek. Buradan iş dünyasına çağrıda bulunuyorum. Gelin bu tarihi teşvikten yararlanın. Böyle bir teşviki hayata geçirdiği için hükümetimize çok teşekkür ediyoruz. İkincisi de; herhangi bir sebeple işinde sıkıntı yaşayan girişimcilerimiz için çok önemli bir destek getirildi. Böylece devletimiz sıkıntılı günümüzde de yanımızda olduğunu bir kez daha gösteriyor. Eğer bir işveren işlerinde sıkıntı yaşadıysa, faaliyetleri durmuş ya da azalmışsa çalışanlarının maaşı 3 ay boyunca ‘Kısa Çalışma Ödeneği’ kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödeniyor. Yani burada devletimiz işverene diyor ki, düzenini bozma, istihdamı koru” diye konuştu.


Tüm bu teşviklere ilişkin detaylara istihdamseferberligi.org adresinden ulaşabilmenin mümkün olduğunu da sözlerine ekleyen Tezcan, “Aklınıza takılan bir konu olursa, Bitlis Ticaret ve Sanayi Odasına ulaşmanız mümkün. Bu teşvikler konusunda şirket sahipleri ve yöneticileri kadar muhasebecilere ve şirketlerin insan kaynakları yöneticilerine de büyük görevler düşüyor. İstihdam teşviklerinin iyi anlaşılması ve uygulanması konusunda onlardan ekstra hassasiyet bekliyoruz. Önümüzdeki süreçte de valimiz, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın yerel teşkilatları ve iş dünyası kuruluşlarımızın başkanlarının katılımıyla üyelerimize yönelik olarak istihdam teşvikleri bilgilendirme toplantıları yapmaya devam edeceğiz. İlimizde her ay en çok ilave istihdam sağlayan üyelerimizi kutlayacağız. Bakın 2017’deki istihdam seferberliğinde kamu-özel sektör olarak el ele verdik ve 1,5 milyon ilave istihdam sağladık. Kamu-özel sektör el ele verdimi yapılmayacak şey yoktur. Buradan tüm iş dünyamıza ve işverenlere de çağrıda bulunuyorum. Sizler vasıtasıyla ülke çapında her işverene sesleniyoruz; Türkiye’nin gücüne ve geleceğine güvenin. İstihdam Seferberliği 2019’a katılın, bu tarihi istihdam teşviklerinden faydalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak, hem işinizi geliştirin, hem ekonominin büyümesine katkınız olsun, hem de Türkiye’nin geleceğine yatırım yaparak, kazanan siz olun. Dünün en çok kazananları, Türkiye’ye yatırım yapanlar, Türkiye’de istihdam sağlayanlar oldu. Yarının en çok kazananları da, bugün Türkiye’ye yatırım yapanlar, insanımıza istihdam sağlayanlar olacak. Bu topraklarda bereketi ve umudu hiç kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz. Bereketli ve umut dolu bir güne merhaba demek için, ‘Burada İş Var, Burada Aş Var, Burada Gelecek Var’ diyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 09:40
  1. doğa

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