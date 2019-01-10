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Bitlis'te ev ve araçlar kara gömüldü

Kent merkezindeki tek katlı ev ve araçların üzeri karla kaplandı

10 Ocak 2019 Perşembe 16:40
Bitlis'te ev ve araçlar kara gömüldü

BİTLİS (AA) - Bitlis'te yoğun yağış nedeniyle kent merkezindeki tek katlı ev ve araçlar adeta kara gömüldü.

İl genelinde 4 gündür devam eden kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kent merkezindeki Hüsrevpaşa Mahallesi'ndeki tek katlı evler kara gömüldü. Kent sakinleri evlerinin üzerinde ve çevresinde biriken karları küreklerle temizledi.

TOKİ bölgesi, Hüsrevpaşa Mahallesi ve Çam Sitesi'nde de araçların üzeri karla kaplandı.

Kent merkezindeki bir otobüs durağı da yarıya kadar kara gömüldü.

Belediye ekipleri cadde, sokak ve mahallelerde temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Çocuklar, temizlik çalışması sonucu yol kenarlarında biriken karda oynadı.


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Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 16:40
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  2. Bitlis
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