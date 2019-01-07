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Bitlis'te eğitime kar engeli

07 Ocak 2019 Pazartesi 23:08
Bitlis'te eğitime kar engeli

BİTLİS (AA) - Bitlis merkez ve Mutki ilçesi ile bağlı köylerdeki okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez ve bağlı köylerde eğitime 8 Ocak Salı ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Mutki Kaymakamlığı da yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde yarın okulların tatil edildiği bildirdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 23:08
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