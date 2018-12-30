Bitlis'te eğitime kar engeli
Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verilecek30 Aralık 2018 Pazar 22:46
BİTLİS (AA) - Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın okullar tatil edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis il genelinde yarın eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 31 Aralık'ta idari izinli sayılmalarına karar verildiği kaydedildi.
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