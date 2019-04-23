Bitlis’te eğitim çalışanlarının sorunları konuşuldu

Bitlis’te Eğitim Bir-Sen tarafından eğitim çalışanlarının sorunları ve çözüm önerileri için çalıştay düzenlendi.

Eğitim-Bir-Sen Bitlis Şubesi, 2019 yılında yapılacak toplu sözleşme görüşmeleri için ‘Eğitim Çalışanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri’ çalıştayı gerçekleştirdi. Eğitim-Bir-Sen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak, 2020-2021 dönemi toplu sözleşme masasında oluşturdukları komisyonlarla şikayetlerini genel merkeze sunacaklarını belirtti. Durak, ayrıca 2020-2021’in toplu sözleşme masasının yetkili sendikası olarak 81 ilde komisyonlar kurulduğunu söyledi. Çalışanların sorunlarını yerinde ve doğru tespiti suretiyle toplu sözleşme görüşmeleri başta olmak üzere sendikal faaliyetlere ilişkin politika geliştirmeyi sağlayacak bilgileri ortaya çıkarmayı amaçladıklarını söyleyen Durak, “Komisyonda eğitim çalışanlarının mali, özlük ve sosyal haklarına yönelik iyileştirme amaçlı çalışmalar yapıldı. Genel merkezimiz planlamasıyla 2019 toplu sözleşme görüşmeleri için talepleri belirlemek, değerlendirmek ve sürece katkı sunmak amacıyla ‘Eğitim Çalışanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri´ çalıştayımızı yaptık. İşyeri temsilcilerimizce kurumlarda eğitim çalışanlarıyla yüz yüze görüşülerek elde edilen mali, özlük ve sosyal haklara yönelik veriler, temsilcilerimiz tarafından rapor haline getirilerek çalıştay görevlilerine sunuldu” dedi.

Hizmet kolu kapsamındaki çalışanların mali hakları, sosyal hakları, çalışma koşulları, diğer özlük haklarına ilişkin sorunlarının tespiti ile bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin tespitine yönelik çeşitli komisyonlar oluşturduklarını belirten Durak, “Bu komisyonlarımız çalışmalarına başladı. Önceki toplu sözleşme döneminde onlarca kazanım elde eden sendikamız, güzel başarılara imza atmıştı. Yeni kazanımlar elde etmek üzere sorumlu sendikacılık anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Eğitim çalışanlarının sorunlarının tespiti, sorunlara muhatap kalan kişilerin duyarlılıkları, talepleri, katkıları ve sorumlu yaklaşımlarıyla mümkün olacaktır” diye konuştu.