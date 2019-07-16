Bitlis’te ‘Demokrasi Kavramı ve Türkiye’ konulu panel

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) tarafından ‘Demokrasi Kavramı ve Türkiye’ konulu panel düzenlendi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin konferans salonunda gerçekleştirilen panele Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sabir Rüstemli, Genel Sekreter Vekili Öğretim Görevlisi Muhammed Zahid Kuldaş, İl Milli Eğitim Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz ve öğretim görevlileri katıldılar. Saat 14.00’da başlayan panelin açılış konuşmasını yapan Sabir Rüstemli, 15 Temmuz’da ülkemizi işgal etmek isteyen iç ve dış güçlere karşı destansı bir duruş sergilendiğini belirterek, “15 Temmuz’da sergilenen bu duruş sırasında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Panelin oturum başkanlığını Prof. Dr. Mehmet Salih Mercan yaparken, Dr. Öğretim Üyesi Erdem Karaca, Dr. Öğretim Üyesi Mahir Karacar, Dr. Öğretim Üyesi Deniz Aşkın ise panelist olarak görev aldılar. Prof. Dr. Mehmet Salih Mercan, egemenlik kavramının üst düzey otorite ile ilişkili olduğunu belirterek, “İç ve dış boyutları vardır. Dış boyutu özgürce yaşamaktır. İç boyu ise demokrasi ve ulusal egemenlik kavramı olarak görülmektedir. Yani kısacası adalet ve demokrasi olarak önümüze çıkmaktadır” dedi.

Daha sonra panelistler sunumlarını gerçekleştirdi. Program, panelistlere günün anısına verilen plaketlerin ardından sona erdi.