Bitlis'te cinsel taciz iddiasıyla aranan zanlı Denizli'de yakalandı

DENİZLİ (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde cinsel taciz iddiasıyla aranan zanlı Denizli'de yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 10 Temmuz'daki cinsel taciz iddiası nedeniyle yakalama kararı çıkartılan R.Y'nin bulunması için çalışma başlatıldı. Şehir dışına çıktığı belirlenen şüphelinin fotoğrafları tüm illerdeki ekiplerle paylaşıldı. Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, R.Y'nin kentte olduğu bilgisi üzerine saklandığı adrese operasyon düzenledi.

Ekiplerce yakalanan R.Y. Bitlis'e gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.