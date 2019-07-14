Bitlis’te cinsel istismardan bir kişi tutuklandı

Bitlis’in Tatvan ilçesi İşletme Mahallesinde meydana gelen ‘Çocuğun Cinsel İstismarı’ olayı ile ilgili bir kişi tutuklandı.

Bitlis Valiliğinden yapışan açıklamada,"Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kimliği meçhul şüpheliyi tespit ve yakalamaya yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; olayın failinin, 61 yaşındaki R.Y. isimli şüpheli olduğu ve il dışına kaçtığı tespit edilmiş, şüpheli, saklandığı adreste 13 Temmuz 2019 günü yakalanmış olup 14 Temmuz 2019 günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.