Bitlis'te bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı 16 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Tatvan'a bağlı bağlı bazı köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağına ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Tatvan ilçesi mülki sınırlarındaki Teknecik, Sallıca, Boblesür, Beşikli, Dönertaş, Kepenek, Aktoprak, Özekli, Kısıklı, Suboyu, Yumrukaya, Uçankuş, Çörekli, Sarıdal, Güntepe, Beşparmak köy ve mezraları bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde örgüt mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, bugün 10.00 ile 23.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

