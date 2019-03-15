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Bitlis’te ‘Adli Kolluk Koordinasyon’ toplantısı

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından il merkezi ve ilçedeki uygulama bütünlüğünün oluşması amacıyla ‘Adli Kolluk Koordinasyon’ toplantısı gerçekleştirildi.

15 Mart 2019 Cuma 16:15
Bitlis’te ‘Adli Kolluk Koordinasyon’ toplantısı

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından il merkezi ve ilçedeki uygulama bütünlüğünün oluşması amacıyla ‘Adli Kolluk Koordinasyon’ toplantısı gerçekleştirildi.


Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, hakim ve savcılar, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantının açılışında konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, kolluk kuvvetleri arasında koordinasyon sağlanması gerektiğini vurgulayarak, ilk defa bu tür bir toplantıya katıldığını söyledi. Vali Çağatay, “Daha önceki meslek hayatımda böylesi bir toplantıya katılmadım. Bu ilk olacak. İnşallah bundan sonraki toplantılara da katılacağım. Aslında kurumlar koordinasyon içerisinde çalışmalıdır. Bazıları bir birleri ile çok yakın çalışırken, bazıları da uzak kalıyor. Kurumlar ne kadar koordinasyon içinde çalışırsa, sunduğu hizmetler de o kadar güzel olur. Yaklaşık 4-5 aydır Bitlis’teyim, ciddi bir aksama görmedim. İnsanın olduğu her yerde her türlü problem oluyor. Sonuçta insan ile birlikte çalışıyor ve insan ile berabersiniz. Çok farklı ihtiyaçlarla karşınıza geliyorlar. Sadece insanlar değil, bizlerin de çok farklı hissiyatları ve istekleri var. Önemli olan bu makineyi bir arada tutarak, sevgiyle ve uyum halinde çalıştırarak, insanlara iyi bir hizmet vermesini sağlamaktır. Bu toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.


Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz ise, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayarak, bu toplantıyı her yıl planladıklarını belirtti. Dilsiz, “Bu birey için yapmış olduğumuz koordinasyon toplantımız. Genellikle her yıl yapmayı planlıyoruz. Adalet devletin temeli olduğu gibi, adaletin temelinde de ilk soruşturma vardır. İlk soruşturmanın ilk ayağı da şu an bu salonda bulunan arkadaşlarımızın görev aldığı kısımdır. Eğer bir düğmenin ilkini düzgün ilikleyemediyseniz, diğerlerini nasıl iliklediğinizin bir önemi kalmaz. Şu an herhangi bir yorum, eleştiri kapsamında toplanmadık.Uygulamadaki farklılıklarımızı kendi içimizde değerlendirelim, tartışalım, unuttuklarımızı hatırlayalım ve bildiklerimizi pekiştirelim diye toplandık. Toplantı umarım hepimiz için verimli geçer. İl ve ilçelerimizdeki uygulama bütünlüğünün oluşmasına vesile olur” diye konuştu.


Toplantı, yapılan sunumların ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 16:15
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