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Bitlis'te 878 sandıkta, 207 bin 412 seçmen oy kullanacak

Bitlis'te 207 bin 412 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek

27 Mart 2019 Çarşamba 13:58
Bitlis'te 878 sandıkta, 207 bin 412 seçmen oy kullanacak

BİTLİS (AA) - Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Bitlisliler, il merkezi ve ilçelerin belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

- 5 yılda 22 bin 151 yeni seçmen

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Bitlis'te 207 bin 412 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, il genelindeki seçmen sayısı 22 bin 151 arttı.

Bitlis'te kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre arttı. 2014'teki yerel seçimlerde 843 sandık kurulurken, bu seçimlerde 878 sandık kurulacak.

- En fazla seçmen Tatvan'da

Bitlis'te en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise Tatvan. 56 bin 783 kayıtlı seçmenin bulunduğu Tatvan ilçesinde 208 sandık kurulacak.

Tatvan'dan sonra ikinci sırada 191 sandık ve 42 bin 128 seçmenle il merkezi, üçüncü sırada da 102 sandık ve 27 bin 24 seçmenle Güroymak ilçesi geliyor.

77 sandık ve 18 bin 248 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Adilcevaz'da olacak.

İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:

İlçe adı: Sandık sayısı:Seçmen sayısı:

Bitlis merkez: 19142 bin 128

Adilcevaz: 7718 bin 248

Ahlat:9524 bin 884

Güroymak: 10227 bin 024

Hizan: 109 20 bin 071

Mutki:96 18 bin 274

Tatvan:208 56 bin 783

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 13:58
  1. Bitlis
  2. seçmen ve sandık sayısı

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