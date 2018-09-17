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Bitlis'te 8 köy ve 3 mezrada sokağa çıkma yasağı

Bitlis merkeze bağlı 8 köy ve 3 mezrada, öğrenim gören öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması şartıyla bir günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

17 Eylül 2018 Pazartesi 08:49
Bitlis'te 8 köy ve 3 mezrada sokağa çıkma yasağı

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis merkez ilçesi sınırlarında bulunan bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yukarıölek, Aşağıölek, Aşağıbalcılar, Yukarıbalcılar, Ilıcak, Oğulcak, Başmaklı, Üçevler köyleri ile Kalupat, Karakuş ve Dutköy mezraları bölgelerinde, bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri tespit edilmiş olup, bahse konu örgüt mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, 16 Eylül günü saat 23.59'dan 17 Eylül saat 23.59'a kadar, öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 08:49
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  4. mezra
  5. Sokağa çıkma yasağı

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